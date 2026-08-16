Son dakika: Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik sağanak ve fırtına alarmı! Saat verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelini kapsayan günlük hava tahmin raporunu yayımladı.
Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken; Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için yerel kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.
BU BÖLGELERE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülürken;
Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii,
Doğu Karadeniz (Giresun hariç),
Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri,
Niğde, Kayseri ve Sivas’ın doğu kesimlerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
RÜZGARIN HIZI 60 KM/SAATİ BULACAK
Rüzgarın; Marmara'nın güneydoğusu ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi risklere karşı uyarıda bulunuldu.
BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU
Marmara: Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli kıyıları yerel sağanak yağışlı. İstanbul 29°C, Bursa 30°C,
Çanakkale 29°C, Kırklareli 28°C.
Ege: İç ve güney kesimler yerel sağanaklı. İzmir 33°C, Muğla 32°C,
Denizli 31°C, Uşak 28°C.
Akdeniz: Bölge geneli yerel sağanaklı, Toroslar mevkii kuvvetli yağışlı. Antalya 34°C, Adana 33°C,
Hatay 32°C, Burdur 30°C.
İç Anadolu: Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanaklı (doğu kesimler kuvvetli). Ankara 28°C, Konya 30°C,
Eskişehir 24°C, Niğde 28°C.
Karadeniz: Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu hariç) ile Orta ve Doğu Karadeniz geneli (Samsun, Çorum hariç) sağanaklı; Doğu Karadeniz kuvvetli yağışlı. Trabzon 27°C, Rize 27°C,
Samsun 29°C, Bolu 26°C.
Doğu Anadolu: Kuzey ve batısı ile Muş, Bingöl, Bitlis sağanaklı; Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan kuvvetli. Erzurum 24°C, Kars 27°C,
Malatya 34°C, Van 28°C.
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Diyarbakır 37°C, Şanlıurfa 36°C,
Gaziantep 33°C, Mardin 34°C.