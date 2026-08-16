Son dakika: Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik sağanak ve fırtına alarmı! Saat verildi

Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken; Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için yerel kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.