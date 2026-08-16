Son dakika: Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik sağanak ve fırtına alarmı! Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelini kapsayan günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Son dakika: Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik sağanak ve fırtına alarmı! Saat verildi - Resim: 1

Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken; Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için yerel kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.

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Son dakika: Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik sağanak ve fırtına alarmı! Saat verildi - Resim: 2

BU BÖLGELERE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülürken;

Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii,
Doğu Karadeniz (Giresun hariç),
Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri,
Niğde, Kayseri ve Sivas’ın doğu kesimlerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

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Son dakika: Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik sağanak ve fırtına alarmı! Saat verildi - Resim: 3

RÜZGARIN HIZI 60 KM/SAATİ BULACAK

Rüzgarın; Marmara'nın güneydoğusu ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi risklere karşı uyarıda bulunuldu.

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Son dakika: Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik sağanak ve fırtına alarmı! Saat verildi - Resim: 4

BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU
Marmara: Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli kıyıları yerel sağanak yağışlı. İstanbul 29°C, Bursa 30°C, 



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Son dakika: Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik sağanak ve fırtına alarmı! Saat verildi - Resim: 5

Çanakkale 29°C, Kırklareli 28°C.

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Son dakika: Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik sağanak ve fırtına alarmı! Saat verildi - Resim: 6

Ege: İç ve güney kesimler yerel sağanaklı. İzmir 33°C, Muğla 32°C, 

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Son dakika: Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik sağanak ve fırtına alarmı! Saat verildi - Resim: 7

Denizli 31°C, Uşak 28°C.

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Son dakika: Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik sağanak ve fırtına alarmı! Saat verildi - Resim: 8

Akdeniz: Bölge geneli yerel sağanaklı, Toroslar mevkii kuvvetli yağışlı. Antalya 34°C, Adana 33°C, 

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Son dakika: Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik sağanak ve fırtına alarmı! Saat verildi - Resim: 9

Hatay 32°C, Burdur 30°C.

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Son dakika: Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik sağanak ve fırtına alarmı! Saat verildi - Resim: 10

İç Anadolu: Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanaklı (doğu kesimler kuvvetli). Ankara 28°C, Konya 30°C, 

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Son dakika: Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik sağanak ve fırtına alarmı! Saat verildi - Resim: 11

Eskişehir 24°C, Niğde 28°C.

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Son dakika: Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik sağanak ve fırtına alarmı! Saat verildi - Resim: 12

Karadeniz: Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu hariç) ile Orta ve Doğu Karadeniz geneli (Samsun, Çorum hariç) sağanaklı; Doğu Karadeniz kuvvetli yağışlı. Trabzon 27°C, Rize 27°C, 

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Son dakika: Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik sağanak ve fırtına alarmı! Saat verildi - Resim: 13

Samsun 29°C, Bolu 26°C.

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Son dakika: Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik sağanak ve fırtına alarmı! Saat verildi - Resim: 14

Doğu Anadolu: Kuzey ve batısı ile Muş, Bingöl, Bitlis sağanaklı; Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan kuvvetli. Erzurum 24°C, Kars 27°C, 

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Son dakika: Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik sağanak ve fırtına alarmı! Saat verildi - Resim: 15

Malatya 34°C, Van 28°C.

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Son dakika: Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik sağanak ve fırtına alarmı! Saat verildi - Resim: 16

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Diyarbakır 37°C, Şanlıurfa 36°C, 

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Son dakika: Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik sağanak ve fırtına alarmı! Saat verildi - Resim: 17

Gaziantep 33°C, Mardin 34°C.

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