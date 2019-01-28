banner1002
Rusya'dan Venezuela açıklaması
Rusya'dan Venezuela açıklaması
İstanbul'da yangın: Yaralılar var
İstanbul'da yangın: Yaralılar var
BM Suriye Özel Temsilcisi'nden Ankara'ya ziyaret
BM Suriye Özel Temsilcisi'nden Ankara'ya ziyaret
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Son dakika... Meteorolojiden fırtınamsı rüzgar uyarısı: Akşam saatlerinden itibaren... (29 Ocak 2019 Salı hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar beklendiği açıklandı. Türkiye'de yarın Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Son dakika... Meteorolojiden fırtınamsı rüzgar uyarısı: Akşam saatlerinden itibaren... (29 Ocak 2019 Salı hava durumu)

Türkiye'de yarın Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin batı ve güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu olması tahmin ediliyor.

Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Edirne, Çanakkale, Iğdır, Siirt, Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgarın Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji #akşam
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.