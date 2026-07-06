Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul dahil 10 İl için sarı kodlu sağanak alarmı!

Yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıkları da İstanbul'da kademeli olarak azalacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinin altına gerileyecek. Özellikle akşam saatlerinde serin havanın daha fazla hissedileceği, yağış geçişleri sırasında ise rüzgarın etkisini belirgin şekilde artıracağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ani hava ve sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olması öneriliyor.