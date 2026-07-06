Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul dahil 10 İl için sarı kodlu sağanak alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-11 Temmuz haftasına ilişkin en güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, uzun süredir kavurucu sıcakların etkisi altında olan İstanbul başta olmak üzere yurdun pek çok bölgesi yeni bir yağışlı ve serin hava dalgasının etkisi altına giriyor.
Gök gürültülü sağanak yağışların ve kuvvetli rüzgarların neden olabileceği olumsuzluklara karşı harekete geçen İçişleri Bakanlığı, Akdeniz'den Karadeniz'e uzanan geniş bir hat üzerindeki 10 il için "sarı kodlu" meteorolojik uyarı yayımlayarak valilikleri ve vatandaşları teyakküza geçirdi.
İSTANBUL İÇİN KRİTİK GÜNLER: 9-10 TEMMUZ
Güncellenen tahmin haritasına göre, megakent İstanbul için kritik günler perşembe ve cuma olarak öne çıkıyor. Kent genelinde 9 Temmuz Perşembe ve 10 Temmuz Cuma günleri gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıkları da İstanbul'da kademeli olarak azalacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinin altına gerileyecek. Özellikle akşam saatlerinde serin havanın daha fazla hissedileceği, yağış geçişleri sırasında ise rüzgarın etkisini belirgin şekilde artıracağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ani hava ve sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olması öneriliyor.
MARMARA VE EGE’DE FIRTINA: HIZI 70 KİLOMETREYİ BULACAK
Marmara Bölgesi genelinde yağışların yanı sıra rüzgar da günlük yaşamı ve deniz ulaşımını olumsuz etkileyebilecek seviyeye ulaşacak. Rüzgarın kuzey ve kuzeybakı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, yağış anında yerel olarak şiddetleneceği bildirildi.
Meteoroloji, özellikle Marmara’nın güneyi ile Kıyı Ege’de rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esebileceğini duyurdu. Fırtınanın hızının bazı bölgelerde saatte 40 ila 70 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
İçişleri Bakanlığı, afet koordinasyon merkezleri üzerinden yaptığı açıklamada, kuvvetli sağanak yağışların yol açabileceği ani sel ve su baskınlarına karşı 10 il için "sarı kod" yayımladı. Meteoroloji literatüründe "potansiyel tehlike" anlamına gelen sarı kod uyarısının yapıldığı bölgeler ve hava tahmini şu şekilde açıklandı:
Doğu Karadeniz Kıyıları: Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde sağanak yağışların yerel olarak çok kuvvetli olacağı değerlendiriliyor.
Akdeniz ve İç Ege: Muğla ve Antalya’nın iç kesimleri, Denizli’nin güneyi ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültüsü bekleniyor.
Gece ve Sabah Saatleri: Samsun’un doğu ilçeleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde de yerel kuvvetli yağış riski bulunuyor.
Yetkililer; dere yatakları, alt geçitler ve su birikintisi oluşabilecek riskli bölgelerde bulunulmaması gerektiğini vurgulayarak; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı tüm vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.