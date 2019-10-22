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Son dakika! Metroda intihar! Seferler iptal edildi

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda raylara atlayan vatandaş nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy ve Gayrettepe istasyonları bir süreliğine işletmeye kapatıldı. Açıklamayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun yaptı

YURT 22.10.2019, 14:30 22.10.2019, 14:42
Son dakika! Metroda intihar! Seferler iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, son dakika açıklaması yaptı.

Ongun, şunları belirtti:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda raylara atlayan vatandaş nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy ve Gayrettepe istasyonları bir süreliğine işletmeye kapatılmıştır. 

Yenikapı-Osmanbey ve Hacıosman-Levent istasyonları arasında ise seferler devam etmektedir."

ulusal.com.tr

#istanbul #Yenikapı #metro #şişli #mecidiyeköy
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