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Son Dakika: Muğla açıklarında deprem (15 Ekim 2018 Son Depremler)

AFAD'ın verilerine göre Merkezi Gökova Körfezi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika: Muğla açıklarında deprem (15 Ekim 2018 Son Depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre merkezi Gökova Körfezi olan bir deprem meydana geldi. Deprem saat 17:21'de meydana geldi. Depremin 4.0 büyüklüğünde 7.1 deriliğinde yaşandığı kaydedildi. 

Türkiye'de meydana gelen son depremler
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #ege #deprem #son dakika deprem
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