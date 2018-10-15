AFAD'ın verilerine göre Merkezi Gökova Körfezi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre merkezi Gökova Körfezi olan bir deprem meydana geldi. Deprem saat 17:21'de meydana geldi. Depremin 4.0 büyüklüğünde 7.1 deriliğinde yaşandığı kaydedildi.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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