Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre merkezi Gökova Körfezi olan bir deprem meydana geldi. Deprem saat 17:21'de meydana geldi. Depremin 4.0 büyüklüğünde 7.1 deriliğinde yaşandığı kaydedildi.
Türkiye'de meydana gelen son depremler
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
Tıklayınız
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
Tıklayınız
AFAD'ın verilerine göre Merkezi Gökova Körfezi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre merkezi Gökova Körfezi olan bir deprem meydana geldi. Deprem saat 17:21'de meydana geldi. Depremin 4.0 büyüklüğünde 7.1 deriliğinde yaşandığı kaydedildi.