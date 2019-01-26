banner1002
Flaş karar: Nöbetçi nüfus...
Flaş karar: Nöbetçi nüfus...
Muğla Bodrum'da sel: 1 ölü, 1 kayıp
Muğla Bodrum'da sel: 1 ölü, 1 kayıp
İzmir'de deprem
İzmir'de deprem
Trump'tan gözaltı tepkisi
Trump'tan gözaltı tepkisi

Son dakika Muğla Bodrum haberleri: Selde Billur Atik öldü Çağlar Bençik kayıp

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sel sularına kapılan araçtaki öğretmen hayatını kaybetti, nişanlısı kayboldu. Ekipler, kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlattı

Son dakika Muğla Bodrum haberleri: Selde Billur Atik öldü Çağlar Bençik kayıp

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sel sularına kapılan araçtaki öğretmen yaşamını yitirdi, nişanlısı kayboldu. Kayıp kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Mumcular Mahallesi'nde gece saatlerinde bir nişan merasiminden dönen Çağlar Bençik (27) ile iki aylık nişanlısı öğretmen Billur Atik'in (23) içerisinde bulunduğu otomobil, Akarca mevkisinde taşan dereye kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye, 112, UMKE, AFAD, itfaiye, Jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalarda, Milas'ta öğretmenlik yaptığı belirtilen Billur Atik'in cesedine ulaşıldı. Ekipler, elektrik teknisyeni Çağlar Bençik'i arama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan taşan dere nedeniyle çevredeki bir seranın yıkıldığı, tarım arazilerinin ise sular altında kaldığı gözlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #bodrum
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.