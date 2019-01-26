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Son dakika Muğla Bodrum haberleri: Selde Billur Atik ve Çağlar Bençik öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sel sularına kapılan araçtaki öğretmen Selde Billur Atik hayatını kaybetti, Kaybolan nişanlısı Çağlar Bençik'in de cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi

Son dakika Muğla Bodrum haberleri: Selde Billur Atik ve Çağlar Bençik öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sel sularına kapılan araçtaki öğretmen yaşamını yitirdi, nişanlısı kayboldu. Kayıp kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Mumcular Mahallesi'nde gece saatlerinde bir nişan merasiminden dönen Çağlar Bençik (27) ile iki aylık nişanlısı öğretmen Billur Atik'in (23) içerisinde bulunduğu otomobil, Akarca mevkisinde taşan dereye kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye, 112, UMKE, AFAD, itfaiye, Jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalarda, Milas'ta öğretmenlik yaptığı belirtilen Billur Atik'in cesedine ulaşıldı. Ekipler, arama çalışmaları sonucu elektrik teknisyeni Çağlar Bençik'in de cansız bedenine ulaştı.

Öte yandan taşan dere nedeniyle çevredeki bir seranın yıkıldığı, tarım arazilerinin ise sular altında kaldığı gözlendi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bodrum #muğla
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