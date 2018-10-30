Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında (Akdeniz) 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 03:25'te Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.



AFAD: 4.3

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.25'te Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.



Depremin merkez üssünün Dalaman ilçesine 25 kilometre mesafede olduğu ve 6.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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