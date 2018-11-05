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Son Dakika: Muğla'da deprem (5 Kasım 2018 son depremler)

Muğla'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika: Muğla'da deprem (5 Kasım 2018 son depremler)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'da saat 21.07'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 6 km derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli 3.7
Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Muğla'da saat 21.07'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7  km derinliğinde gerçekleşti.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #köyceğiz #deprem #son depremler
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