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Son Dakika Muğla'da deprem (7 Aralık 2018 Son Depremler)

Muğlada 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika Muğla'da deprem (7 Aralık 2018 Son Depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstiüsü verilerine göre saat 09:25'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 derinliği ise 46.3 KM olarak kaydedildi.

Aynı deprem AFAD verilerinde ise yerin 40.20 KM derinlikte 4.3 büyüklüğünde olarak belirtildi.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #son depremler #Muğla deprem
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