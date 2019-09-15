Son dakika! Muğla Dalaman'da deprem meydana geldi (15 Eylül 2019 Pazar AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 00.14'te yerin 7 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
YURT 15.09.2019, 00:35 15.09.2019, 00:36
AFAD verilerine göre, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
Deprem, saat 00.14'te oldu.
Depremin büyüklüğünün 3.6, derinliğinin de 7 kilometre olduğunu açıklandı.
Herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmayan deprem sonrası vatandaşlar son depremleri araştırmaya başladı.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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