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Son Dakika: Muğla Datça açıklarında deprem (17 Şubat 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3 kilometre olarak duyuruldu.

Son Dakika: Muğla Datça açıklarında deprem (17 Şubat 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, ssaat 12:08'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 3 kilometre olarak duyuruldu.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #muğa
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