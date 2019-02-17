Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3 kilometre olarak duyuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, ssaat 12:08'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin derinliği 3 kilometre olarak duyuruldu.



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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