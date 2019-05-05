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Son dakika Muğla haberleri... Milas'ta yolcu otobüsü devrildi... Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ajanslara düşen son dakika haberine göre, Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 3'ü ağır 13 yaralı yolcu ambulanslarla çevre hastanelere taşındı.

Son dakika Muğla haberleri... Milas'ta yolcu otobüsü devrildi... Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. 

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Metro seyahat firmasına ait 34 BUD 832 plakalı yolcu otobüsü, Milas-İzmir kara yolu Aydınlıkevler mevkisinde devrildi.

Kazada hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralananın olduğu, ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi. 

Etiketler; #muğla
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