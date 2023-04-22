Muğla'da deprem (22 Nisan 2023)

Kandilli Rasathanesine göre Muğla'nın Ula ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,9 olarak açıklandı.

Muğla'da deprem (22 Nisan 2023)
Son Güncelleme:

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Muğla'nın Ula ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

# Muğla # muğla # yunanistan # deprem # son depremler # kandilli rasathanesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli sağanak yağış geliyor 21 terörist etkisiz hale getirildi Kavga değil meydan savaşı
Çok Okunanlar
1 Şiddetli sağanak yağış geliyor
2 Kısmi emeklilik şartları neler?
3 21 terörist etkisiz hale getirildi
4 Muğla'da deprem
5 Sürücülerin memnun kaldığı 11 SUV otomobil