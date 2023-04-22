Muğla'da deprem (22 Nisan 2023)
Kandilli Rasathanesine göre Muğla'nın Ula ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,9 olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Muğla'nın Ula ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 22, 2023
CICEKLI-ULA (MUGLA) https://t.co/KLvFTUEcn2
22.04.2023, 23:38:18 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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