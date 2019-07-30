Son dakika: NATO hattından yakıt çalmak isteyen 2 şüpheli kazı yaparken yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde NATO'ya ait petrol boru hattından hırsızlık amacıyla kazı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

NATO'ya ait petrol boru hattından hırsızlık amacıyla kazı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı



Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Nusratfakı Mahallesi'ndeki akaryakıt boru hattında bazı kişilerin keşif yaptığı bilgisi üzerine, jandarma ekipleri çalışma başlattı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve asayiş ekipleri bölgeye kazı için gelecek kişileri beklemeye başladı.



Ekipler bölgeye gelip kazı yapan Veysel A. (29) ve Erdinç K'yı (29) yakaladı.



Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.