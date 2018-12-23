banner999
İlk soruda elenen Duygu Sarı Ak izleyenleri şoke etti
İlk soruda elenen Duygu Sarı Ak izleyenleri şoke etti
Türkiye'den Endonezya'ya taziye
Türkiye'den Endonezya'ya taziye
Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanı belli oldu
Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanı belli oldu
Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı
Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı

Son Dakika: Ordu'da parçalanmış çocuk cesedi bulundu

Ordu'da, katı atık ve ayrıştırma tesisine çöp getiren tırda parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Son Dakika: Ordu'da parçalanmış çocuk cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, kentin çeşitli mahallelerinden toplanan çöpleri Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisine getiren tırda erkek bacağı gören çalışanlar, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, tırdaki çöpleri boşalttırarak çalışma başlattı. 

Çok sayıda polisin yaptığı aramada, 16-17 yaşlarında bir erkeğe ait kafa, 2 bacak ile 1 kol bulundu. 

Ekipler, cesedin eksik parçalarını bulmak ve kime ait olduğunu tespit etmek için tesisteki çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #parçalanmış ceset #ceset #ordu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.