Son dakika: Osmaniye'de deprem oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Osmaniye'de sarsıntıya neden olan depremin büyüklüğü 4.4 olarak tespit edildi.

Sarsıntının merkez üssü, Osmaniye'ye bağlı Bahçe ilçesi olarak belirlendi. Deprem, yerel saatle 12.09'da meydana geldi.

AFAD verilerine göre, depremin gerçekleştiği derinlik 8.8 kilometre olarak kaydedildi