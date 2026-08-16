Son dakika: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 17 Ağustos'un 27. yılında ezber bozan Marmara uyarısı!

Ana Marmara Fayı enerjisini 1999 İzmit fayı gibi tamamen kilitlenip tek seferde devasa bir kırılmayla mı boşaltacak?

Yoksa biriken gerilme, farklı büyüklüklerdeki depremler ve krip (kayma) hareketleriyle kademeli biçimde mi açığa çıkıyor?

Bu durumu "27 yılın asıl dersi" olarak nitelendiren Bektaş, Marmara'ya ilişkin bilimsel kabullerin geçmiş ezberlerle değil, 2025 ve 2026 yıllarının güncel jeofizik bulgularıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.