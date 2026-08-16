Son dakika: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 17 Ağustos'un 27. yılında ezber bozan Marmara uyarısı!
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki fay hatlarının yapısı ve beklenen olası büyük İstanbul depremi senaryolarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Son yıllarda toplanan güncel jeofizik verileri yorumlayan Bektaş, fayın tek parça kırılma tezini destekleyen bulguların zayıfladığını belirtirken, kentin yine de en kötü senaryo olan 7 ve üzeri büyüklüğe göre hazırlanması gerektiği uyarısında bulundu.
1999'DAN BUGÜNE HESAPLANAN RİSK ORANLARI
1999 felaketinin ardından yapılan deprem olasılık hesaplamalarını anımsatan Prof. Dr. Bektaş, 2000 yılında yüzde 62, 2004 yılında ise yüzde 42 olarak öngörülen 7 ve üzeri büyüklükteki deprem ihtimallerinin güncel ölçümler ışığında yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.
2025 SİLİVRİ DEPREMİ ENERJİ BOŞALIMINA IŞIK TUTTU
23 Nisan 2025 tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin kritik bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Bektaş, şu sorulara dikkat çekti:
Ana Marmara Fayı enerjisini 1999 İzmit fayı gibi tamamen kilitlenip tek seferde devasa bir kırılmayla mı boşaltacak?
Yoksa biriken gerilme, farklı büyüklüklerdeki depremler ve krip (kayma) hareketleriyle kademeli biçimde mi açığa çıkıyor?
Bu durumu "27 yılın asıl dersi" olarak nitelendiren Bektaş, Marmara'ya ilişkin bilimsel kabullerin geçmiş ezberlerle değil, 2025 ve 2026 yıllarının güncel jeofizik bulgularıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
"TEK PARÇA KIRILMA PARADİGMASI DESTEKLENMİYOR AMA TEHLİKE AZALMADI"
Elde edilen son jeofizik verilerin fayı boydan boya tek parçada kırıp 7'den büyük tek bir şok üretme modelini desteklemediğini kaydeden Bektaş, bu durumun asla bir rehavet sebebi olamayacağının altını çizdi.
Bektaş, afet hazırlıklarının gevşetilmemesi gerektiğini belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Bilimsel senaryolar ve tartışmalar değişse bile kentlerin en ağır olasılığa göre hazırlanması şarttır. Yeni veriler riski küçümseme gerekçesi olamaz. İstanbul'un depreme hazırlık düzeyi yine de en üst derecede $M>7$ senaryosuna göre olmalıdır."