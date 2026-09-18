Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! 39 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan kritik kararlara göre; aralarında İzmir, Diyarbakır ve Kocaeli'nin de bulunduğu 39 ilin emniyet müdürü değişti, 24 il emniyet müdürü ile bir Emniyet Genel Müdür Yardımcısı EGM emrine (merkeze) çekildi. Kararname ile EGM merkez teşkilatında ve kritik daire başkanlıklarında da kapsamlı görev değişiklikleri yapıldı.

EGM ÜST YÖNETİMİNDE VE DAİRE BAŞKANLIKLARINDA YENİ ATAMALAR

Kararname kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tepe yönetiminde görev dağılımı yeniden şekillendi:

Yeni Genel Müdür Yardımcıları: Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay ile Polis Başmüfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı: Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı olarak atandı.

Merkez Dairelerindeki Yeni Görevlendirmeler:

KOM Başkanı: Rüştü Yılmaz

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı: Adnan Özdemir

Özel Harekat Başkanı: Hüseyin Ediz Tercanoğlu

Personel Başkanı: Murat Türesin

Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı: Salih Gözüm

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı: Oykun İlgün

Güvenlik Daire Başkanı: Fatih Tatlıoğlu

Tanık Koruma Daire Başkanı: Aydın Uğurlu

Dış İlişkiler Daire Başkanı: Turgay Olgun

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı: Nihat Uzun

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkan Vekili: Beyhan Gürbüz

24 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ MERKEZE ÇEKİLDİ

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun yanı sıra 24 ilin emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı:

Celal Sel (İzmir), Nurettin Gökduman (Diyarbakır), Atanur Aydın (Kayseri), Armağan Adnan Erdoğan (Aydın), Şükrü Yaman (Balıkesir), Yavuz Sağdıç (Denizli), Rüştü Yılmaz (Hatay), Ahmet Birtan Erol (Afyonkarahisar), Ayhan Saraç (Amasya), Hüseyin Adatepe (Bartın), Koray Şensoy (Bitlis), Ahmet Kurt (Burdur), Arif Pehlivan (Çorum), Zafer Baybaba (Erzincan), Niyazi Turgay (Iğdır), Hasan Yiğit (Kahramanmaraş), Ahmet Canver (Karabük), Sinan Çamuroğlu (Kırklareli), Ahmet Korkmaz (Kilis), Melih Kuzudişli (Muş), Murat Türesin (Rize), Sibel Kılıçoğlu (Sinop), Volkan Sazak (Şırnak) ve Yılmaz Delen (Yalova).

39 İLE YENİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ ATANDI

Kararname ile 39 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atama listesi:

İzmir: Ahmet Arıbaş (Samsun Emniyet Müdürü iken)

Diyarbakır: Murat Mutlu (Van Emniyet Müdürü iken)

Kocaeli: Celal Özcan (Gaziantep Emniyet Müdürü iken)

Aydın: Faruk Karaduman (Kocaeli Emniyet Müdürü iken)

Gaziantep: Serdar Büyükleblebici (KOM Başkanı iken)

Denizli: Ali Süllü (Personel Başkanı iken)

Samsun: Faruk Aydın (Tokat Emniyet Müdürü iken)

Kayseri: Sinan Ergen (Zonguldak Emniyet Müdürü iken)

Balıkesir: Serkan Karaman (Nevşehir Emniyet Müdürü iken)

Kahramanmaraş: Beyti Kalaycı (Bingöl Emniyet Müdürü iken)

Van: Aytekin Canıtez (Çankırı Emniyet Müdürü iken)

Zonguldak: İbrahim Kaba (Batman Emniyet Müdürü iken)

Çorum: Barış Erkol (Bayburt Emniyet Müdürü iken)

Rize: İsmail Karasakal (Gümüşhane Emniyet Müdürü iken)

Çankırı: Osman Elbir (Kütahya Emniyet Müdürü iken)

Sinop: Recep Tecimer (Mardin Emniyet Müdürü iken)

Afyonkarahisar: Gökhan Demirtola (Dış İlişkiler Daire Başkanı iken)

Yalova: Yusuf Topcan (TEM Daire Başkanı iken)

Amasya: Ali Erkan Aktaşgül (Polis Başmüfettişi)

Bartın: Bülent Gürcan (Polis Başmüfettişi)

Batman: Yusuf Fatih Atay (Polis Başmüfettişi)

Bayburt: Ayhan Karaduman (Polis Başmüfettişi)

Bingöl: Mehmet Darendeli (Polis Başmüfettişi)

Bitlis: Hikmet Ataman (Polis Başmüfettişi)

Burdur: Gökhan Dedebağı (Polis Başmüfettişi)

Erzincan: Esat Feryadi Doköz (Polis Başmüfettişi)

Erzurum: Mahmut Ay (Polis Başmüfettişi)

Gümüşhane: Mehmet Yüksel (Polis Başmüfettişi)

Hatay: Nihat Özen (Polis Başmüfettişi)

Iğdır: Eraslan Er (Polis Başmüfettişi)

Karabük: Osman Tınmazol (Polis Başmüfettişi)

Kırklareli: Mustafa Çakır (Polis Başmüfettişi)

Kilis: Arslan Bağrıaçık (Polis Başmüfettişi)

Kütahya: Arif Hakan Tandoğan (Polis Başmüfettişi)

Mardin: Mustafa Varol (Polis Başmüfettişi)

Muş: Cemal Dalman (Polis Başmüfettişi)

Nevşehir: Sinan Dallı (Polis Başmüfettişi)

Şırnak: Yavuz Doğan (Polis Başmüfettişi)

Tokat: Kenan Şengül (Polis Başmüfettişi)

BAKAN ÇİFTÇİ VE EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ FİDAN'DAN MESAJ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Kararnamenin ardından yaptığı değerlendirmede, "Yeni görevlerine atanan mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diyerek hizmet veren emniyet müdürlerine teşekkür etti.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan: Atama kararlarının teşkilata hayırlı olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle göreve getirilen tüm personele üstün başarı temennisinde bulundu.