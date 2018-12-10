Sakarya Sapanca'da saat 23:46'da 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, saat 23:46'da Sakarya Sapanca'da 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.



Çok sayıda Twitter kullanıcısı "Sakarya'da deprem" başlığıyla paylaşım yaptı.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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ulusal.com.tr