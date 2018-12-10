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Son Dakika: Sakarya Sapanca'da deprem (10 Aralık 2018 son depremler)

Sakarya Sapanca'da saat 23:46'da 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika: Sakarya Sapanca'da deprem (10 Aralık 2018 son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, saat 23:46'da Sakarya Sapanca'da 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.

Çok sayıda Twitter kullanıcısı "Sakarya'da deprem" başlığıyla paylaşım yaptı.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #sakarya #deprem #son depremler
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