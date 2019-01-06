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Son Dakika: Samsun'da 7 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?

 Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde yoğur kar yağışı nedeniyle 7 Ocak Pazartesi eğitime bir gün ara verildi.

Son Dakika: Samsun'da 7 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?

 Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yoğur kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vezirköprü ilçesinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları aktarıldı.

Havza'da da tatil
Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Havza ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 07.01.2019 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır." denildi.

Etiketler; #samsun
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