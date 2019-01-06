Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yoğur kar yağışı nedeniyle 7 Ocak Pazartesi eğitime bir gün ara verildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yoğur kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vezirköprü ilçesinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.



Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları aktarıldı.