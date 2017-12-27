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Son dakika: Sancaktepe'de iki kişi ölü bulundu

İstanbul Sancaktepe'de bir evde 2 kardeşin cesedi bulundu.

Son dakika: Sancaktepe'de iki kişi ölü bulundu

Sancaktepe Sarıgazi'de bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede 2 erkeğe ait ceset bulundu. 6 kişinin kaldığı belirtilen eve ihbar üzerine sabah saatlerinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eve gelen polisler, Barış K. ve Metin K. 'nin cesediyle karşılaştı. İki kardeşin çekiç ve bıçakla öldürüldüğü belirlendi. Bir süre sonra yakındaki bir kahvehanede yine bıçak ve çekiçle Hüseyin Batmaz'ın yaralandığı belirlendi. Olayla ilgili Mehmet B. gözaltına alındı.

"SABAH ÇOK SES VARDI"
Sabah saatlerinde daireden gürültüler geldiğini belirten alt komşu Gönül Arslan, "Bekar evi; ama anne babası memlekette. Arkadaşları falan gelip gidiyordu. Sabah çok ses vardı. Önceden de sesler geliyordu bir şey düştüğünü zannettim" diye konuştu.

Savcı ve polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sarıgazi #Sancaktepe #istanbul
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