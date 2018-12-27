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Son Dakika: Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama! Kaymakamdan ilk açıklama

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi

Son Dakika: Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama! Kaymakamdan ilk açıklama

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri patlamının ardından çıkan yangına müdahale etti.

Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker patlama sonrası yaptığı açıklamada, "İlçemizdeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor."  dedi.


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Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa #Akaryakıt istasyonu
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