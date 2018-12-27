Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri patlamının ardından çıkan yangına müdahale etti.
Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker patlama sonrası yaptığı açıklamada, "İlçemizdeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor." dedi.
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri patlamının ardından çıkan yangına müdahale etti.