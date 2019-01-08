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Son Dakika: Şanlıurfa'da banka soygunu

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir banka şubesindeki çalışanları silahla tehdit eden soyguncu, kasadaki bir miktar parayı alıp kaçtı.

Son Dakika: Şanlıurfa'da banka soygunu

Emniyet Caddesi'nde bir banka şubesine gelen silahlı bir kişi özel güvenlik görevlisinin tabancasını gasbetti. 

Banka çalışanlarını tehdit edip etkisiz hale getiren soyguncu, kasadaki bir miktar parayı alıp yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Soyguncu, kendisini kovalayan polislere de ateş etti. 

Olayın ardından banka şubesine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Zanlının yakalanmasına çalışılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa #banka soygunu
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