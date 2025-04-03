Son dakika... Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışmasında 4 işçi toprak altında kaldı

Son dakika... Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışmasında 4 işçi toprak altında kaldı

Son dakika... Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışmasında 4 işçi toprak altında kaldı
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Son dakika... Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışmasında 4 işçi toprak altında kaldı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte 4 işçi toprak altında kaldı. Ekipler, işçileri kurtarmak için yoğun çaba harcarken, olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

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Kanalizasyon Şanlıurfa Kaza göçük
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