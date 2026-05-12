Son dakika: Sarıyer’de otobüs yangını!

Ormanlık alanın içinden geçen yolda yükselen dumanlar geniş bir alandan fark edilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

YOLCULAR ACİL ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

Sarıyer Bahçeköy orman yolunda seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başlamasıyla birlikte şoför aracı durdurarak yolcuları hızlıca aşağı indirdi. Yolcuların panik halindeki tahliyesi sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otobüs kısa sürede tamamen alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

EKİPLERİN YANGINA MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yol trafiğe kapatılırken, otobüsteki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Sağlık ekipleri ise herhangi bir dumandan etkilenme vakasına karşı bölgede hazır bekletiliyor.