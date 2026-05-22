Son dakika: Sel riski nedeniyle okullar tatil edildi!

Yapılan meteorolojik uyarıların ardından, olası bir can ve mal kaybının önüne geçilmesi amacıyla il merkezindeki 10 okulda öğleden sonra eğitim-öğretime geçici olarak ara verildi.

BEHZAT DERESİ YAKININDAKİ OKULLAR İÇİN SEL ALARMI

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan resmi yazılı açıklamada, kent genelinde öğleden sonra dikkate değer bir yoğun yağış ve ani sel riski öngörüldüğü vurgulandı.

Özellikle şehir merkezinden geçen ve taşkın yatağı riski taşıyan Behzat Deresi kenarında yer alan eğitim kurumlarının güvenlik çemberine alınması amacıyla acil durum protokolü uygulandı. Öğrencilerin çıkış saatlerinde sel sularına maruz kalmaması ve ulaşımdaki aksamalardan olumsuz etkilenmemesi için bizzat dere aksındaki okullar hedef alınarak yarım günlük tatil kararı kararlaştırıldı.

İŞTE TOKAT'TA EĞİTİME ARA VERİLEN 10 OKULUN LİSTESİ

Alınan karar doğrultusunda, 22 Mayıs Cuma günü öğleden sonraki seansları tatil edilen okul isimleri şu şekilde duyuruldu:

Ali Osman Tepe Kardeşler İlkokulu

Ali Tepe Topçubağı İlkokulu

Ali Tepe Topçubağı Ortaokulu

Cumhuriyet İlkokulu

Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Gazi Paşa İlkokulu

Gazi Paşa Anaokulu

İbn-i Kemal İlkokulu

Şehit Mustafa Çalışgan İlkokulu

TOBB Şehit İbrahim Doğan Ortaokulu

Söz konusu okullarda eğitim gören öğrenciler, idari kararın ardından güvenli bir şekilde tahliye edilerek ailelerine teslim edildi.