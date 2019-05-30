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Son dakika Sivas haberleri... Şiddetli yağış nedeniyle bahçe duvarı çöktü

Sivas'ta etkili olan yağış nedeniyle çöken bahçe duvarının devirdiği aydınlatma direği park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Son dakika Sivas haberleri... Şiddetli yağış nedeniyle bahçe duvarı çöktü

Sivas'ta şiddetli yağmurun ardından Alibaba Mahallesi 61. Sokak'ta bir apartmanın bahçe duvarı çöktü. 

Duvarın çökmesiyle birlikte devrilen aydınlatma direği ise park halindeki Osman Dülek'e ait 58 BU 665 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, kentte etkili olan yoğun sağanak ve dolu nedeniyle yollar adeta göle döndü. Yağışın ardından bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sivas
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