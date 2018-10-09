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Son Dakika: Sivas'ta deprem (9 Ekim 2018 son depremler)

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Yünören köyünde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika: Sivas'ta deprem (9 Ekim 2018 son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Yünören köyünde saat 18.39'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 8 km derinliğinde meydana geldi.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #deprem #Sivas
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