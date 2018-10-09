Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Yünören köyünde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Yünören köyünde saat 18.39'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 8 km derinliğinde meydana geldi.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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