İstanbul Sultanahmet'te bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Mahsur kalanlar kurtarıldı, yaralılar hastaneye sevk ediliyor.

Sultanahmet'te bulunan bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.



Yangın saat 11.45 sıralarında çıktı. Otelin sauna bölümünde çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.



Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Dumandan etkilenen 4 kişi kurtarıldı.







Yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.





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