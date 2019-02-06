TEM otoyolunun İstanbul Alibeyköy mevkiinde iki yönde de kaza meydana geldiği, kaza sonrası trafiğin çok yoğun olduğu bildirildi. Kazaların henüz kaldırılmadığı öğrenildi

TEM otoyolu İstanbul Alibeyköy mevkii civarında trafik kazası meydana geldi.



Kazanın Avrupa Konutları sonrası Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde olduğu ifade edildi.



Diğer kazanın da aksi yönde olduğu aktarıldı. Aksi yöndeki kazanın Akşemsettin Viyadüğü'nde meydana geldiğinin bilgisi verildi.



Her iki kazanın da henüz kaldırılmadığı belirtildi.



Bu arada trafiğin iki yönde de çok yoğun olduğu öğrenildi.



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