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Son dakika... TEM'de kaza! Trafik durma noktasına geldi

TEM Otoyolu Hasdal Sapağında sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu önce bir başka hafriyat kamyonuna ardından bariyerlere çarptı. Kazada kamyon sürücüsü araç içinde sıkışırken, itfaiyenin sürücüyü çıkarma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika... TEM'de kaza! Trafik durma noktasına geldi

TEM Otoyolu Hasdal Sapağı'nda bir hafriyat kamyonu sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle bir başka hafriyat kamyonuna çarptı.

Daha sonra bariyerlere giren kamyonun sürücüsü araç içinde sıkıştı.



İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

Araç içinde sıkışan sürücüyü çıkarma çalışmaları sürerken, sürücünün bu sırada sigara içmeye devam etmesi ilginç bir görüntü oluşturdu./Milliyet

Etiketler; #Hasdal Sapağı #TEM
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