Son Dakika: Tokat-Çat kara yolunda heyelan!
Tokat genelinde etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağışlar, şehirler arası ulaşım ağında ciddi aksamalara yol açtı. Tokat-Çat kara yolunun henüz ikinci kilometresinde meydana gelen toprak kayması ve heyelan nedeniyle ulaşım tamamen durma noktasına geldi.
Yağışların toprağı gevşetmesi sonucu dik yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve tonlarca toprak birikintisi seyir şeridine sürüklendi. Şans eseri olay anında güzergahta bir aracın bulunmaması olası bir faciayı önlerken, kara yolu her iki istikamette de çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.
EKİPLER ŞERİT ÇEKTİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye hızla emniyet güçleri ve Karayolları Genel Müdürlüğü bakım ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri, olası yeni bir toprak kayması riskine karşı yolda emniyet şeridi çekerek geniş güvenlik önlemleri aldı ve sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Karayolları ekipleri ise iş makineleriyle yol üzerindeki dev kayaları kaldırmak ve balçığı temizlemek için hummalı bir çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı