Son dakika trafik kazası haberleri! İşte Bitlis Hizan'da hayatını kaybedenlerin isimleri
Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Osman Sabri (81), Gülnaz (75), Abdurrahman (11), İsmetullah (17), Büşra (13) ve Bünyamin Tarhan (16), ile Kenan (34), Senem (15), Mert (17) ve Büşranur Atik (2) hayatını kaybetti. Kazada ürücünün yanı sıra Ümit Çetin (17), Zehra (17), Nur Muhammet (7), Mustafa (10) ve Methiye Atik (40) ile Nurcan (22) ve Ali İhsan Tarhan (52) yaralandı
YURT 11.09.2019, 14:57
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kazada, Osman Sabri (81), Gülnaz (75), Abdurrahman (11), İsmetullah (17), Büşra (13) ve Bünyamin Tarhan (16), ile Kenan (34), Senem (15), Mert (17) ve Büşranur Atik (2) hayatını kaybetti.
Sürücünün yanı sıra Ümit Çetin (17), Zehra (17), Nur Muhammet (7), Mustafa (10) ve Methiye Atik (40) ile Nurcan (22) ve Ali İhsan Tarhan (52) yaralandı.
Yaralılar, Hizan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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