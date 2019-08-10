Kurban Bayramı tatili başladı. Araçlarıyla yola çıkanlar nedeniyle trafik durdu. İstanbul'dan çıkışlarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otogarlarda da yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları ek sefer çıkarttı

Tatilcilerin İstanbul'dan çıkışı, trafiği tam anlamıyla kilitledi.



Binlerce kişi megakentin stresinden kurtulmak için yollara düştü. Herkesin aynı anda yola çıkması trafiği durma noktasına getirdi.



Bolu Dağı viyadükler, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Abant Kavşağı ile Karadeniz bağlantı yolu olarak kullanılan Gerede gişeleri kesimlerinde zaman zaman yoğunluk oluştu.



Karayolları ekiplerinin yanı sıra Bolu ve Düzce İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı trafik polisleri de otoyolda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren otogara akın etti. İstanbul Bayrampaşa Otogarı'ndaki yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları ek seferler başlattı.



Bazı vatandaşlar ise otobüs bileti bulmakta güçlük çekti.



Trafiğin yoğunluğunu azaltmak için otogarın giriş ve çıkışlarında polisler önlem aldı.



Denetlemelere Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı. Orgeneral Çetin vatandaşlarla bayramlaştı, trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi.



Ekipler trafiği hem karadan hem havadan denetliyor.



ulusal.com.tr

