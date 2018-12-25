banner999
Ankara'da okullar tatil edildi
Ankara'da okullar tatil edildi
Rusya yaptırım listesini genişletti
Rusya yaptırım listesini genişletti
ABD'li heyet Türkiye'ye geliyor
ABD'li heyet Türkiye'ye geliyor
Hatay'da kuduz karantinası
Hatay'da kuduz karantinası

Son Dakika: Uşak'ta 26 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?

Uaçak'ta 26 Aralık Çarşamba günü kent genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildi

Son Dakika: Uşak'ta 26 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?

Uşak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için alınan kararın resmi ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsadığı ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle kent içi trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #uşak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.