Meteoroloji Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri için kar yağışı uyarısı yaptı. Ağrı ve Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ilerden Van, Bitlis ve Hakkari için kar yağışı uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri kar yağışlı geçecek.



Gece buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülecek bölgede, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.



Gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Van ve Hakkari'de 1, Muş'ta 4 ve Bitlis'te 5 derece ölçüldü.



Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Bitlis'te 0, Hakkari'de 1, Van ve Muş'ta 2 derece olacak.



Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



KAR YAĞIŞI UYARISI



Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Ağrı ve Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, Ağrı ve Iğdır'da ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak.



Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.



Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Ağrı'da 4, Kars'ta 7, Ardahan'da 8 ve Erzurum'da 10 derece ölçüldü.



Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 7, Erzincan'da 4, Erzurum'da 1, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 1 derece olması öngörülüyor.



Kar kalınlıkları Ağrı'da 32, Erzurum'da 24, Ardahan'da 16, Kars'ta 9 ve Erzincan'da 2 santimetre ölçüldü.



Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 98, Erzincan Ergan'da 86, Kars Sarıkamış'ta 84, Erzurum Konaklı'da 82 ve Ardahan Yalnızçam'da 23 santimetre olarak kaydedildi.



Yetkililer, bölgede don olayı beklenmesi, gün içinde de çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.