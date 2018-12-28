Van'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştrıam Enstitüsü verilerine göre, Van'da saat 22:22'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 5 KM derinliğinde gerçekleşti.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.3 olarak ölçüldü. AFAD depremin derinliğini 6 KM olarak duyurdu.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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