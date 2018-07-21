Van'ın Çaldıran ilçesinde 09:15 sıralarında 10 km derinlikte 4.5 büyüklükte bir deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son verilerine göre bu sabah saat 09.15 sıralarında Van'ın Çaldıran ilçesinde bir deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 09.15'de meydana gelen depremin derinliği 10.0 KM büyüklüğü ise 4.5 şiddetinde olduğu kaydedildi.



Vanda bir deprem daha!



Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son verilerine göre Van'ın Çaldıran ilçindeki depremin ardından yine Çaldıran'a bağlı Sungur'da derinliği 5.0 KM büyüklüğü ise 4.6 olarak kaydedilen bir deprem daha meydana geldi.



AFAD



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.15'te merkez üssü Çaldıran ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin 6,38 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.