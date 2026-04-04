Son dakika... Van'da 5.2 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Tuşba ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Simge Sarıyar
Van'ın Tuşba ilçesinde sabah saatlerinde 5.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı 08.52'de gerçekleşti.

Çevre illerden de hissedilen depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

İLETİŞİM BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Tuşba'da saat 08.52'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirtti.

Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Çok şükür şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah'tan ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylemesini niyaz ediyorum."

 

