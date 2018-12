Yalova Çınarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde 7 km derinliğinde deprem meydana geldi. Yalova Valisi Muammer Erol yaptığı yazılı açıklamada can ve mal kaybı olmadığını ifade etti. Jeoloji Mühendisler Odası Şube Başkanı Engin Er de yaşanan bu depremin uyarıcı nitelikte olduğunu belirterek,"Ben buradayım,diriyim ve aktifim demek istiyor" dedi.

Yalova'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.34'te merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.



"Can ve mal kaybı bulunmuyor"

Yalova Valisi Muammer Erol, yaptığı yazılı açıklamada, Çınarcık'ta saat 09.34'te 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısıyla il genelinde can ve mal kaybı bulunmadığını kaydetti.



Erol, ilgili birimlerin olayı takip ederek gerekli tedbirleri aldığını ifade etti.



Jeoloji Mühendisler Odası Şube Başkanı Engin Er açıklama yaptı

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Yalova'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin uyarıcı nitelikte olduğunu belirterek, "Her 3-3,5 veya 4 büyüklüğündeki depremler, 'Ben buradayım, diriyim ve aktifim. Deprem üretme potansiyelim var' demek istiyor. Biz de bunu böyle okumalıyız ve buna göre önlemlerimizi almalıyız." dedi.



Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 10-15 yıldır dünyada ve Türkiye civarında depremlerin sayısında yüzde 3 bin civarında artış olduğunu ifade etti.



Hareketlenmenin devam ettiğini dile getiren Er, şöyle konuştu:

"Çınarcık'ta, Mudanya'da, Bursa'da, Marmara Denizi'nde ve Ege Bölgesi'nin tamamında deprem sayılarında artış var. Bir depremin öncüsü veya artçısı değil bu. Bu yaklaşık 10 gün içinde meydana gelen dördüncü deprem. Bunları uyarıcı deprem olarak algılamamız lazım. Bildiğimiz ve beklenen İstanbul depremi var 7,6 büyüklüğünde. Bugün değilse yakın zamanda beklenen. 1855 depremi var Bursa'da, 'Küçük kıyamet' olarak adlandırdığımız. İstanbul'un küçük kıyameti ile Bursa'nın küçük kıyameti arasında olan depremler bunlar. Hiçbiri birbirini etkileyen ve tetikleyen depremler değil ama hepsi bir bütünün parçası. Yani Kuzey Anadolu fay hattının kollarının segmentlerinin üzerinde olan depremler bunlar. Bunlar zaten bilinen ve aktif olan faylar. Bunlar deprem potansiyeli olan faylar ve buralarda olan ve beklenen depremler var."

Er, son zamanlarda meydana gelen depremlerin uyarıcı nitelikte olduğunu vurgulayarak, "Her 3-3,5 veya 4 büyüklüğündeki depremler 'Ben buradayım, diriyim ve aktifim. Deprem üretme potansiyelim var' demek istiyor. Biz de bunu böyle okumalıyız ve buna göre önlemlerimizi almalıyız. Bu bir doğa olayı. Doğal afet olmadı şu anda çok şükür. Bursa'da 3 büyüklüğündeki deprem insanlarda korkuya sebep oldu. İnsanlar korkup dışarıya çıktılar. Bu deprem Japonya'da olsa kimse haber dahi yapmaz, olay dahi olmaz. Herkes işine devam eder ama biz 3 büyüklüğündeki bir depremde korkuyorsak demek ki gerekli önlem ve tedbirleri almıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



