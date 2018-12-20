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Son Dakika: Yalova'da deprem! İstanbul'da hissedildi (20 Aralık 2018 son depremler)

Yalova Çınarcıkta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika: Yalova'da deprem! İstanbul'da hissedildi (20 Aralık 2018 son depremler)

Yalova Çınarcık'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı bilgiye göre, saat 09.34'te Yalova Çınarcık'ta 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

Depremin yaklaşık 7.01 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #istanbul #yalova #Çınarcık
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