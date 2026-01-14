Son Dakika: Yarın okullar tatil mi? 15 Ocak Perşembe kar tatili olan iller belli oldu!

Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitim ve öğretime 15 Ocak Perşembe günü için ara verildi.

ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve don riski nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamaya göre Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde eğitim ve öğretime tamamen 1 gün ara verildi.

Fatsa, Çatalpınar, İkizce, Korgan ve Kumru ilçelerinde ise eğitime kısmi olarak ara verildi. Valilik açıklamasında, tamamen tatil edilen ilçelerdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kurslar ve halk eğitimi merkezlerinde 15 Ocak 2026 Perşembe günü eğitim yapılmayacağı belirtildi.

Ayrıca, eğitime tamamen ara verilen ilçelerde kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş ve ana sınıfına devam eden annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi. Sağlık ve güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise ilgili birimlerce değerlendirileceği kaydedildi.

TUNCELİ

Tunceli Valiliği de kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, aşırı buzlanma ve don olayları nedeniyle oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Bu kapsamda 15 Ocak Perşembe günü, il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu olan kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kar ve buzlanmanın etkili olduğu diğer illerle ilgili valiliklerden gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.