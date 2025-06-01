Son günler: 15 liralık işlem 7 bin lira olacak!

Sürücü belgesini henüz yenilemeyen vatandaşlar için süre daralıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ), eski tip ehliyetlerin 31 Temmuz 2025'e kadar geçerli olduğunu ve bu tarihe kadar yenilenmemesi durumunda yüksek ücretlerle karşılaşılacağını duyurdu.

Ehliyet nasıl yenilenir?

Yenileme işlemi oldukça kolay ve birkaç adımda tamamlanabiliyor. İşte süreç:

1. Randevu alın:

Yenileme işlemi için randevu.nvi.gov.tr adresi, Alo 199 hattı veya NVİ mobil uygulaması üzerinden nüfus müdürlüklerinden randevu oluşturulmalı.

2. Gerekli belgeleri hazırlayın:

Başvuru sırasında şu belgeler isteniyor:

Eski sürücü belgesi

15 TL ödeme dekontu (13 TL değerli kâğıt bedeli + 2 TL vakıf payı)

(Ödeme: ivd.gib.gov.tr üzerinden yapılabiliyor)

En az 2 yıl geçerli sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

3. Şahsen başvurun:

Randevu tarihinde gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüğüne gidilerek işlem tamamlanmalı.

4. Geçici belgeyle araç kullanılabiliyor:

Yeni ehliyet belgeleri üretim sürecine alındığında, geçici sürücü belgesiyle araç kullanımı serbesttir.

5. Yeni ehliyetin teslimatı:

Üretilen ehliyetler PTT aracılığıyla başvuru sahibinin adresine gönderiliyor. Teslimat süresi birkaç günü bulabiliyor.