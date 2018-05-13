​Adil Öksüz'ü ağlatan flash bellek
​Adil Öksüz'ü ağlatan flash bellek
Jandarmadan Anneler Günü sürprizi
Jandarmadan Anneler Günü sürprizi
Akar'dan Anneler Günü mesajı
Akar'dan Anneler Günü mesajı
Endonezya'da bombalı saldırılar
Endonezya'da bombalı saldırılar

Son sözleri "Nişanlıma söyleyin; onu çok seviyorum" oldu

Malatya'da serinlemek için Karakaya baraj gölüne giren Murat Güneş (23), boğuldu. Güneş'in suda çırpınırken, arkadaşlarına "Nişanlıma söyleyin; onu çok seviyorum" diye seslendiği belirtildi.

Son sözleri "Nişanlıma söyleyin; onu çok seviyorum" oldu

Olay, öğle saatlerinde Karakaya Baraj gölünde meydana geldi. Konya'da dekorasyon işi yapan Murat Güneş, arkadaşlarıyla balık tutmak ve piknik yapmak için baraj kenarına gitti. 

Güneş ve arkadaşları, öğleye doğru serinlemek için göle girdi. Kıyıdan açılan Murat Güneş, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Birkaç gez suya batıp çıkan Güneş, şaşkın gözlerle kendisini izleyen arkadaşlarına "Nişanlıma söyleyin; onu çok seviyorum" diye seslendi, ardından da gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekibi sevk edildi. Ekipler, yapılan çalışmayla Güneş'in cesedine ulaşıp, kıyıya çıkardı,

Murat Güneş'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #malatya #Karakaya Baraj Gölü #boğulan gencin son sözleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.