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Son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

Zonguldak'ta otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Melike Aygün'ün cenazesi, Alaplı ilçesinde toprağa verildi

Son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

Zonguldak'ta otobüsün devrilmesi sonucu vefat eden üniversite öğrencisi Melike Aygün'ün cenazesi, Alaplı ilçesinde toprağa verildi.
Yolcu otobüsünün dün Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 16'ncı kilometresinde devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Karabük Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü birinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Aygün'ün naaşı, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Alaplı Aşağıdağ köyündeki baba evine getirildi.
Burada helallik alınıp Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Aygün'ün cenazesi, Aşağıdağ köyü Merkez Camisi'ne götürüldü.
Tabutu gelinlikle örtülen Aygün'ün cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları, Aygün''ün arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Olay
Sadi B.'nin kullandığı 67 AS 262 plakalı yolcu otobüsü, dün Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 16'ncı kilometresinde devrilmiş, 28 kişinin yaralandığı kazada, otobüsün altında kalan Melike Aygün, hayatını kaybetmişti. Melike Aygün'ün, Karabük Üniversitesi'nde aynı bölümde okuduğu kız kardeşiyle tatilden döndüğü öğrenilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #alaplı #cenaze #Melike Aygün #zonguldak
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