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Sonbaharda görsel şölen

Şimdi Giresun'a gideceğiz. Mavigöl ile Kuzalan travertenlerinde sonbahar güzelliği yaşanıyor. Tabiat Parkı, ziyaretçilerine doğanın tüm renklerini görme fırsatı sunuyor.

Sonbaharda görsel şölen

Sonbaharda Mavigöl ile Kuzalan travertenleri bir başka...

Burası Giresun... Büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl'ün de içinde bulunduğu Kuzalan Tabiat Parkı. Bölge, ziyaretçilerine doğanın tüm renklerini görme fırsatı sunuyor.

Dereli ilçesindeki 482 hektarlık alanda; şelaleler, göller, akarsular ve subasar ormanları dikkat çekiyor. Kuzalan Tabiat Parkı'nın önemli kaynak değerleri arasında travertenler yer alıyor.

Travertenler, kalkerli su kaynağından çıkarak bin 800 metrede 6 şelalede, 3 subasar ormanda ve 2 şimşir ormanında bulunuyor.

Değişik türlerde ağaçların olduğu parkın iç kısmında ayrı kaynaktan demirli ve kükürtlü mineral su da çıkıyor.

Yaklaşık 60 familyaya ait 129 bitki türüne ev sahipliği yapan parkta, 154 omurgalı hayvan türü barınıyor.

Sonbahar dolayısıyla adeta renk cümbüşü yaşanan alan, her mevsim turistlerin ilgisini çekiyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #onbahar #giresun
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