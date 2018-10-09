Ahırkapı açıklarında, birbirine sürtünen iki gemide hasar oluştu

Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında birbirine sürtünen iki gemide hasar meydana geldi.



Alınan ilk bilgilere göre, Ahırkapı açıklarında, 130 metre uzunluğundaki TK Roterdam ve 165 metre uzunluğundaki Bosphorus King, henüz belirlenemeyen nedenle birbirine sürtündü.



Kaza nedeniyle gemilerde küçük çaplı hasar meydana geldi. Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi.