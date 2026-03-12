Sopayla darbettiği kişinin ölümüne neden olmuştu: Sanık için istenen ceza belli oldu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde işlenen cinayete ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Aydın K, hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Doğruk'un eşi Hatice Doğruk ve oğlu İlker Doğruk ile taraf avukatları ve olayın görgü tanıkları katıldı.

AİLEDEN EN AĞIR CEZA TALEBİ

Duruşmada söz alan maktulün eşi Hatice Doğruk ile oğlu İlker Doğruk, sanık hakkındaki şikayetlerinin sürdüğünü belirtti. Aile üyeleri, sanığın verilebilecek en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetine sundu. Mütalaada, olay anında sanığın elindeki sopayla maktulün başına vurduğu, Doğruk yere düştükten sonra da başına defalarca darbe indirmeyi sürdürdüğü kaydedildi. Hasan Hüseyin Doğruk'un aldığı darbeler sonucu geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilerek, sanık Aydın K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Savcı ayrıca, sanık hakkında haksız tahrik ve diğer ceza indirimi hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.

Mahkeme heyeti, savcılık mütalaasının açıklanmasının ardından sanık ve avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için ek süre verdi. Karar duruşması 26 Mart tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 27 Eylül 2025 tarihinde Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta meydana gelmişti. Aralarında önceden husumet olduğu bilinen 60 yaşındaki Hasan Hüseyin Doğruk ile 47 yaşındaki Aydın K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın K, Doğruk'u sopayla darbetti. Olay yerinden kaçmaya çalışan Doğruk'u bir süre sonra yakalayan sanık, elindeki sopayla vurmaya devam etti. Ağır yaralanan Doğruk, ambulansla sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen cinayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, Aydın K'yi yakalayarak gözaltına aldı ve şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.